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У Туреччині оцінили збитки від землетрусів у 80 млрд доларів

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Анкара, Середа 08 березня 2023 16:23
У Туреччині оцінили збитки від землетрусів у 80 млрд доларів Фото: У Туреччині оцінили збитки від землетрусів у 80 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збитки Туреччини внаслідок землетрусів оцінюються в 80 млрд доларів.

Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar .

"Ми зіткнулися з дуже неприємною подією, приблизна цифра (збитків, - ред.) становить 80 мільярдів доларів. Я можу тільки сказати, що збиток Управління водних ресурсів від цього землетрусу склав близько 22 мільярдів лір (близько 1,5 млрд доларів, - ред.)", - заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що землетрус дуже сильно вдарив по турецькому експорту.

"Експорт з 11 провінцій у зоні землетрусу впав з 2,947 млрд доларів до 1,783 млрд доларів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які несуть відповідальність за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Крім того, в Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

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