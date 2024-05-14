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Закон про "іноагентів" у Грузії: Британія і США попереджають про наслідки

Вівторок 14 травня 2024 20:57
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Закон про "іноагентів" у Грузії: Британія і США попереджають про наслідки Архівне фото: Грузії погрожують наслідками через закон про "іноагентів" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На Грузію можуть очікувати наслідки, якщо в країні набуде чинності закон про "іноагентів". Йдеться про вступ до ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, британського міністра у справах Європи Нусрат Гані та президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

Реакція США

Представник США заявив, що закон про "іноземних агентів" руйнує партнерство Грузії зі США.

Він додав, що йому було абсолютно зрозуміло, що якщо закон буде підписано, будуть наслідки. О'Браєн заявив, що в разі насильства проти мирних демонстрантів США розглянуть фінансові обмеження та обмеження на поїздки для підозрюваних у скоєнні злочинів.

У Білому домі повідомили, що Вашингтон може фундаментально переглянути відносини з Грузією в разі остаточного ухвалення закону про "іноагентів".

Реакція Британії

Гані заявила, що Велика Британія рішуче виступає проти набуття чинності закону про "іноагентів" у Грузії.

"Цей законопроєкт і організоване залякування протестувальників, яке його супроводжує, не відповідають демократичним цінностям країни-кандидата до НАТО та істотно ризикують підірвати євроатлантичні устремління Грузії", - сказала вона.

Міністр закликала уряд Грузії змінити курс і скасувати цей закон.

Президент Грузії накладе вето

Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів".

За словами глави держави, вона не допустить ухвалення закону, оскільки він віддаляє Грузію від вступу до Євросоюзу.

Що передувало

Сьогодні парламент Грузії проголосував за скандальний проєкт про "іноагентів" уже в третьому читанні. Цей нормативно-правовий акт має схожість із тим, який ухвалено в РФ.

Частина суспільства незадоволена таким розвитком подій і вийшла на протест. ЗМІ писали про сутички мітингувальників із силовиками.

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