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У Грузії відмовилися виконувати одну з умов для вступу до ЄС

Тбілісі, П'ятниця 01 листопада 2024 14:41
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У Грузії відмовилися виконувати одну з умов для вступу до ЄС Фото: влада Грузії відмовилася виконувати умову для вступу до ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Грузії не буде виконувати одну з вимог для відновлення руху до ЄС. Йдеться про відкликання так званого закону про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший канал".

Відповідну заяву зробив секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе. Журналісти запитали, чи буде "Грузинська мрія" після виборів відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу", який називають також законом про "іноагентів".

"Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати", - сказав він у відповідь.

За його словами, якби у Грузії не ухвалили це закон, то "на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей".

"І цей закон, і заборона пропаганди (йдеться про закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди") були легітимізовані більшістю грузинського народу", - заявив Мдінарадзе.

Політична турбулентність у Грузії

Минулої суботи у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування були зафіксовані масові вкиди бюлетенів, порушення та бійки.

За даними ЦВК Грузії, перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. Чотири опозиційні партії подолали поріг у 5% і прийшли до парламенту, але відмовилися визнавати результати виборів. У Тбілісі відбувся протест після виборів.

Єврокомісія у своєму звіті про розширення зазначила, що Грузія повинна змінити курс для подальшої євроінтеграції.

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