Туреччина підтримала перемир’я між РФ та Україною: готова його контролювати

Перемир'я має початись в понеділок, 12 травня

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки. Після їх зустрічі відбувся телефонний контакт з президентом США Дональдом Трампом.

За результатами переговорів Росії був встановлений жорсткий дедлайн для погодження на припинення бойових дій до понеділка.

Зауважимо, що ЗМІ вже дізналися про деталі документа, який Україна, США та ЄС підготували для російського диктатора Володимира Путіна.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський вже також підтвердив, що режим припинення вогню має стартувати 12 травня, а також зазначив, що Росія понесе відповідальність за відмову від цієї умови.

РБК-Україна писало, що президент розповів, що чекає на Росію в разі відмови від безумовного припинення вогню.

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