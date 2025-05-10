Турция поддержала перемирие между РФ и Украиной: готова его контролировать

Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев приехали лидеры "коалиции решительных", чтобы обсудить дальнейшие шаги. После их встречи состоялся телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом.

По результатам переговоров России был установлен жесткий дедлайн для согласования на прекращение боевых действий до понедельника.

Заметим, что СМИ уже узнали о деталях документа, который Украина, США и ЕС подготовили для российского диктатора Владимира Путина.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский уже также подтвердил, что режим прекращения огня должен стартовать 12 мая, а также отметил, что Россия понесет ответственность за отказ от этого условия.

РБК-Украина писало, что президент рассказал, что ждет Россию в случае отказа от безусловного прекращения огня.

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