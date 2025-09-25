Туреччина підсилила оборону Литви літаком-розвідником AWACS після порушень РФ, - ЗМІ
Туреччина відправила до Литви літак радіолокаційного спостереження AWACS. Це свідчить про посилення оборони НАТО в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомили виданню турецькі чиновники на умовах анонімності, у понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари.
За даними співрозмовників, місія триватиме до четверга.
Тимчасове розгортання розглядається як жест солідарності з іншими країнами НАТО на тлі порушень повітряного простору з боку Росії. Водночас Міністерство оборони Туреччини ситуацію публічно не коментує.
"Цей крок відбувається на тлі того, як члени Організації Північноатлантичного договору намагаються скоординувати реакцію на російські літаки та дрони, що входять до їхнього повітряного простору, при цьому партнери відкрито суперечать один одному", - пише Bloomberg.
Літак-розвідник AWACS
Це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, який використовується для контролю повітряного простору та виявлення повітряних, наземних і надводних цілей, а також для передачі координат іншим силам.
Головною особливістю цих літаків є потужна радіолокаційна станція (РЛС) кругового огляду, антена якої розміщена в обтічнику над фюзеляжем.
Порушення повітряного простору країн НАТО Росією
Російські літаки, включно з гелікоптерами та транспортними літаками, протягом багатьох років час від часу порушували повітряний простір країн НАТО.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році такі інциденти стали відбуватися значно частіше, загострюючи напруженість у регіоні.
Як відомо, минулого тижня три російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії.
Інцидент стався через кілька тижнів після порушень повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками, а військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.
У вівторок Німеччина попередила про ризики збиття російських літаків, тоді як президент США Дональд Трамп майже одночасно висловив готовність до більш жорсткої позиції, підтриманої Польщею та країнами Балтії.
Президент Франції Еммануель Макрон у Нью-Йорку закликав НАТО діяти активніше у разі "нових російських провокацій", проте запропонував уникати крайніх заходів, таких як збиття літаків.