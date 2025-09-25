Турция усилила оборону Литвы самолетом-разведчиком AWACS после нарушений РФ, - СМИ
Турция отправила в Литву самолет радиолокационного наблюдения AWACS. Это свидетельствует об усилении обороны НАТО в Балтийском регионе после нарушений воздушного пространства со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщили изданию турецкие чиновники на условиях анонимности, в понедельник Турция отправила в Литву один самолет воздушного радарного наблюдения и управления, способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые пропускают наземные радары.
По данным собеседников, миссия продлится до четверга.
Временное развертывание рассматривается как жест солидарности с другими странами НАТО на фоне нарушений воздушного пространства со стороны России. В то же время Министерство обороны Турции ситуацию публично не комментирует.
"Этот шаг происходит на фоне того, как члены Организации Североатлантического договора пытаются скоординировать реакцию на российские самолеты и дроны, входящие в их воздушное пространство, при этом партнеры открыто противоречат друг другу", - пишет Bloomberg.
Самолет-разведчик AWACS
Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который используется для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных, наземных и надводных целей, а также для передачи координат другим силам.
Главной особенностью этих самолетов является мощная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора, антенна которой размещена в обтекателе над фюзеляжем.
Нарушение воздушного пространства стран НАТО Россией
Российские самолеты, включая вертолеты и транспортные самолеты, в течение многих лет время от времени нарушали воздушное пространство стран НАТО.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году такие инциденты стали происходить значительно чаще, обостряя напряженность в регионе.
Как известно, на прошлой неделе три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии.
Инцидент произошел через несколько недель после нарушений воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками, а военные дроны также пересекали территорию Литвы из Беларуси в июле.
Во вторник Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, тогда как президент США Дональд Трамп почти одновременно выразил готовность к более жесткой позиции, поддержанной Польшей и странами Балтии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке призвал НАТО действовать активнее в случае "новых российских провокаций", однако предложил избегать крайних мер, таких как сбивание самолетов.