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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Туреччина про переговори України і РФ: сторони намагаються узгодити позиції

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Imagеs)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія намагаються узгодити позиції перед переговорами у Туреччині. При цьому сторони намагаються не втратити своїх ключових установок.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі TRT Haber.

"Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Він додав, що у кожної зі сторін є своя база, яку потрібно захищати. На думку глава МЗС Туреччини, стратегічна мета - це вставлення режиму припинення вогню.

"Але важлива стратегічна мета для нас - якнайшвидше припинити вогонь і почати системні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону", - сказав Фідан.

Можливі переговори Зеленського і Путіна

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі. Це сталося після того, як західні партнери та Україна висунули Москві ультиматум щодо припинення вогню. У разі відмови Росії, Європа обіцяла запровадити нові санкції.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися, але лише після повного і безумовного припинення вогню. Згодом він зазначив, що готовий особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.

Але Зеленський виключив переговори з представниками Кремля і наголосив, що говоритиме тільки з Путіним. За його словами, темами переговорів буде припинення вогню та звільнення полонених.

Втім, Кремль поки офіційно не підтвердив участь Путіна в переговорах. Тим часом президент США Дональд Трамп допустив, що теж може прибути до Туреччини.

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