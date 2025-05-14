Турция о переговорах Украины и РФ: стороны пытаются согласовать позиции

"Сейчас стороны пытаются согласовать свои позиции. С другой стороны, конечно, они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации", - сказал министр иностранных дел Турции.

Он добавил, что у каждой из сторон есть своя база, которую нужно защищать. По мнению глава МИД Турции, стратегическая цель - это установление режима прекращения огня.

"Но важная стратегическая цель для нас - как можно быстрее прекратить огонь и начать системные мирные переговоры. Это очень важный вопрос для нашего региона", - сказал Фидан.