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Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Туреччина очікує на початок мирних ініціатив щодо України до червня, - глава МЗС країни

Фото: глава МЗС Туреччини Хакан Фідан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Туреччина розраховує, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані вже найближчим часом. Ймовірно, до червня цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Anadolu.

За його словами, Анкара розраховує на початок ініціативи щодо врегулювання війни в Україні найближчим часом.

"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна закулісна робота, підготовка до неї", - сказав глава турецького МЗС.

Переговори України та РФ

Варто зауважити, що партнери України все частіше почали підіймати питання мирних перемовин з Росією та диктатором Володимиром Путіним. 

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні. Зокрема, після інавгурації Трамп доручив спецпредставнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що виключення України з переговорів США та Росії щодо завершення війни було б "дуже небезпечним".

Вчора ж Зеленський заявив, що готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Але це можливо за умови, що це буде єдиний шлях до миру.

Детально про те, що наразі відомо про переговорну тему - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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