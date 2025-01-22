Трамп доручив спецпосланцю США Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, - WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, роль Келлога як спеціального посланника в Україні, ймовірно, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним виявиться значно складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії.

Зазначається, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом. Водночас Кремль припускає, що взаєморозуміння між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин між РФ та США за президентства Трампа. Зокрема, Трамп і Путін заявили, що наразі не провели особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом.

На думку колишнього радника з нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джона Болтона, Трамп на майбутніх переговорах може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві. "Я думаю, що Путін знає, як грати з Трампом, а Келлог навряд чи стане стримуючим фактором проти впливу Путіна", - зазначив Болтон.

"Він просто робитиме те, що скаже йому Трамп. Він може короткочасно протестувати, але Трамп обрав Келлога не за його незалежні судження", - додав Болтон.

Колишні колеги Келлога пояснюють, що його призначили посланцем в Україні після того, як він у співавторстві написав мирний план, який критикував адміністрацію Джо Байдена за повільне надання військової допомоги та водночас звинувачував її у провокуванні Москви шляхом підштовхування Києва до вступу в НАТО.

Цей план було опубліковано аналітичним центром America First Policy Institute, що підтримує політику Трампа. У ньому закликали до припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів із застосуванням "пряників і батогів", щоб змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Що передбачав план Келлога

У виданні нагадали, що план Келлога рекомендував НАТО почекати з прийняттям України до Альянсу та запропонувати Росії послаблення санкцій в обмін на підписання мирної угоди. План також передбачав припинення військової допомоги Києву, якщо український уряд не погодиться на мирні переговори.

У WSJ зазначили, що кремлівські чиновники висміяли цей план як безперспективний.

Водночас політолог і експерт із питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс назвав Келлога серйозним аналітиком, чия присутність в оточенні Трампа покликана надати ваги ухваленню рішень щодо України в Білому домі. Проте Джонс зауважив, що особисті нападки Кремля на Келлога і його план не обіцяють нічого доброго для будь-якої угоди.

"Переговори ще навіть не розпочалися, а вони вже атакують провідного американця, який бере в цьому участь. Це не виглядає сприятливим для переговорів або навіть для припинення вогню", - зазначив він