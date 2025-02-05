Анкара ожидает начала мирных инициатив по Украине до июня, - глава МИД Турции

По его словам, Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию войны в Украине в ближайшее время.

"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", - сказал глава турецкого МИД.

Переговоры Украины и РФ

Стоит заметить, что партнеры Украины все чаще начали поднимать вопрос мирных переговоров с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией о завершении войны в Украине. В частности, после инаугурации Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.

Президент Владимир Зеленский считает, что исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным".