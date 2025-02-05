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Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Анкара ожидает начала мирных инициатив по Украине до июня, - глава МИД Турции

Фото: глава МИД Турции Хакан Фидан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы уже в ближайшее время. Вероятно, до июня этого года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu.

По его словам, Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию войны в Украине в ближайшее время.

"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", - сказал глава турецкого МИД.

Переговоры Украины и РФ

Стоит заметить, что партнеры Украины все чаще начали поднимать вопрос мирных переговоров с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией о завершении войны в Украине. В частности, после инаугурации Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.

Президент Владимир Зеленский считает, что исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным".

Вчера же Зеленский заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но это возможно при условии, что это будет единственный путь к миру.

Подробно о том, что сейчас известно о переговорной теме - читайте в материале РБК-Украина.

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