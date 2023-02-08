Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус

"Мережеві дані в реальному часі показують, що Twitter обмежено в Туреччині; фільтрація застосовується до основних інтернет-провайдерів і з’являється, коли громадськість починає покладатися на цю послугу після серії смертоносних землетрусів", - зазначають в інтернет-обсерваторії, яка стежить за свободами глобальної мережі NetBlocks.

Відтепер люди не можуть отримати доступ до Twitter через двох із трьох основних інтернет-провайдерів. TurkTelekom і Turkcell повністю заблокували доступ. Vodafone все ще дозволяє повільніше отримати доступ до Twitter.

Зазначається, що через кілька днів після найруйнівнішого землетрусу в Туреччині уряд досі не зміг надати допомогу кільком регіонам.

BalkanInsight додає, що уряд не оголосив і не прокоментував заборону Twitter. При чому раніше уряд обмежував доступ до соціальних мереж після стихійних лих, терактів і протестів.

Експерти, політики та громадяни вже розкритикували заборону, заявивши, що Twitter був основним джерелом комунікації для багатьох людей, які шукали тих, хто вижив, а також для місцевих та загальнонаціональних кампаній допомоги.

Нагадаємо, що вранці 6 лютого Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про 9057 загиблих людей та більше 52 тисяч поранених. До того ж, зруйновано понад 6 тисяч будівель.

При цьому зазначимо, що загибель двох українців через землетруси в Туреччині не підтвердилася.

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