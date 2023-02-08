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Турция ограничила доступ к Twitter после критики Эрдогана из-за землетрясения

Фото: Турция ограничила доступ к Twitter после критики Эрдогана из-за землетрясения (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция ограничила доступ к Twitter после публичной критики правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за медленной официальной реакции на землетрясения, которое повлекло гибель тысяч людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NetBlocks и BalkanInsight.

"Сетевые данные в реальном времени показывают, что Twitter ограничен в Турции; фильтрация применяется к основным интернет-провайдерам и появляется, когда общественность начинает полагаться на эту услугу после серии смертоносных землетрясений", - отмечают в интернет-обсерватории, которая следит за свободами глобальной сети NetBlocks.

Теперь люди не могут получить доступ к Twitter через два из трех основных интернет-провайдер. TurkTelekom и Turkcell полностью заблокировали доступ. Vodafone все еще позволяет медленнее получать доступ к Twitter.

Отмечается, что через несколько дней после разрушительного землетрясения в Турции правительство до сих пор не смогло оказать помощь нескольким регионам.

BalkanInsight добавляет, что правительство не объявило и не прокомментировало запрет Twitter. Причем ранее правительство ограничивало доступ к социальным сетям после стихийных бедствий, терактов и протестов.

Эксперты, политики и граждане уже раскритиковали запрет, заявив, что Twitter был основным источником коммуникации для многих людей, которые искали выживших, а также для местных и общенациональных кампаний помощи.

Напомним, что утром 6 февраля Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о 9057 погибших и более 52 тысячах раненых. К тому же, разрушены более 6 тысяч зданий.

При этом отметим, что гибель двух украинцев из-за землетрясений в Турции не подтвердилась.

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