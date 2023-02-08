Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус
Туреччина обмежила доступ до Twitter після публічної критики уряду президента Реджепа Тайіпа Ердогана через повільну офіційну реакцію на землетруси, що призвели до загибелі тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NetBlocks та BalkanInsight.
"Мережеві дані в реальному часі показують, що Twitter обмежено в Туреччині; фільтрація застосовується до основних інтернет-провайдерів і з’являється, коли громадськість починає покладатися на цю послугу після серії смертоносних землетрусів", - зазначають в інтернет-обсерваторії, яка стежить за свободами глобальної мережі NetBlocks.
Відтепер люди не можуть отримати доступ до Twitter через двох із трьох основних інтернет-провайдерів. TurkTelekom і Turkcell повністю заблокували доступ. Vodafone все ще дозволяє повільніше отримати доступ до Twitter.
Зазначається, що через кілька днів після найруйнівнішого землетрусу в Туреччині уряд досі не зміг надати допомогу кільком регіонам.
BalkanInsight додає, що уряд не оголосив і не прокоментував заборону Twitter. При чому раніше уряд обмежував доступ до соціальних мереж після стихійних лих, терактів і протестів.
Експерти, політики та громадяни вже розкритикували заборону, заявивши, що Twitter був основним джерелом комунікації для багатьох людей, які шукали тих, хто вижив, а також для місцевих та загальнонаціональних кампаній допомоги.
Нагадаємо, що вранці 6 лютого Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про 9057 загиблих людей та більше 52 тисяч поранених. До того ж, зруйновано понад 6 тисяч будівель.
При цьому зазначимо, що загибель двох українців через землетруси в Туреччині не підтвердилася.
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