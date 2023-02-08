ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус

Новость на русском →
Туреччина, Середа 08 лютого 2023 18:20
Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус Фото: Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина обмежила доступ до Twitter після публічної критики уряду президента Реджепа Тайіпа Ердогана через повільну офіційну реакцію на землетруси, що призвели до загибелі тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NetBlocks та BalkanInsight.

"Мережеві дані в реальному часі показують, що Twitter обмежено в Туреччині; фільтрація застосовується до основних інтернет-провайдерів і з’являється, коли громадськість починає покладатися на цю послугу після серії смертоносних землетрусів", - зазначають в інтернет-обсерваторії, яка стежить за свободами глобальної мережі NetBlocks.

Туреччина обмежила доступ до Twitter після критики Ердогана через землетрус

Відтепер люди не можуть отримати доступ до Twitter через двох із трьох основних інтернет-провайдерів. TurkTelekom і Turkcell повністю заблокували доступ. Vodafone все ще дозволяє повільніше отримати доступ до Twitter.

Зазначається, що через кілька днів після найруйнівнішого землетрусу в Туреччині уряд досі не зміг надати допомогу кільком регіонам.

BalkanInsight додає, що уряд не оголосив і не прокоментував заборону Twitter. При чому раніше уряд обмежував доступ до соціальних мереж після стихійних лих, терактів і протестів.

Експерти, політики та громадяни вже розкритикували заборону, заявивши, що Twitter був основним джерелом комунікації для багатьох людей, які шукали тих, хто вижив, а також для місцевих та загальнонаціональних кампаній допомоги.

Нагадаємо, що вранці 6 лютого Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про 9057 загиблих людей та більше 52 тисяч поранених. До того ж, зруйновано понад 6 тисяч будівель.

При цьому зазначимо, що загибель двох українців через землетруси в Туреччині не підтвердилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган Twitter
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"