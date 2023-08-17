Туреччина має намір відновити "зернову угоду" без альтернативних маршрутів, - NTV

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Джерело видання в Міністерстві оборони Туреччини повідомило, що зусилля Анкари спрямовані на відновлення дії "зернової угоди" і що "за її межами не ведеться жодної роботи".

"Інші країни працюють над альтернативними маршрутами і маршрутами. Ми також уважно стежимо за цими подіями. Проблема в тому, що торгові судна можуть безпечно заходити в турецькі протоки в умовах конфлікту. Немає жодних проблем із проходом суден через протоки, які доходять до турецьких проток", - заявив він.

Вихід РФ із "зернової угоди"

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

При цьому 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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