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Турция намерена возобновить "зерновую сделку" без альтернативных маршрутов, - NTV

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Четверг 17 августа 2023 16:37
Турция намерена возобновить "зерновую сделку" без альтернативных маршрутов, - NTV Фото: Турция намерена возобновить "зерновую сделку" без альтернативных маршрутов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Турции намерено возобновить "зерновую сделку", после выхода России, без альтернативных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Источник издания в Министерстве обороны Турции сообщил, что усилия Анкары направлены на возобновление действия "зернового соглашения" и что "за его пределами не ведется никакой работы".

"Другие страны работают над альтернативными маршрутами и маршрутами. Мы также внимательно следим за этими событиями. Проблема в том, что торговые суда могут безопасно заходить в турецкие проливы в условиях конфликта. Нет никаких проблем с проходом судов через проливы, которые доходят до турецких проливов", - заявил он.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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