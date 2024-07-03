Туреччина хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та РФ, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Астані, на полях 24-го саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для забезпечення миру у своєму регіоні та в усьому світі.
Ердоган також додав, що Туреччина може закласти основу для консенсусу щодо припинення війни між Росією й Україною, спочатку шляхом припинення вогню, а потім миру.
"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - підкреслив турецький президент.
Мирні переговори між Росією та Україною
Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця український президент Володимир Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним.
Зауважимо, що раніше Зеленський наголошував, що Україна повинна розробити зрозумілий мирний план, який має бути готовий вже до кінця поточного року.
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