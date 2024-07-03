Турция хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и РФ, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Астане, на полях 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать усилия по обеспечению мира в своем регионе и во всем мире.
Эрдоган также добавил, что Турция может заложить основу для консенсуса по прекращению войны между Россией и Украиной, сначала путем прекращения огня, а затем мира.
"Справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны, возможен",- подчеркнул турецкий президент.
Мирные переговоры между Россией и Украиной
Напомним, что в конце прошлого месяца украинский президент Владимир Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным.
Заметим, что ранее Зеленский подчеркивал, что Украина должна разработать понятный мирный план, который должен быть готов уже к концу этого года.
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