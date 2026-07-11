Туреччина хоче позбутися російських С-400 заради американських F-35, - Bloomberg

Спроба розблокувати F-35

Як повідомило видання, за даними турецьких посадовців, Анкара активізувала переговори з Росією останніми тижнями. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пропонував просто повернути системи С-400 Москві, але ця ідея не знайшла підтримки.

Наразі батареї російського ППО перебувають на озброєнні Туреччини, проте армія їх не експлуатує. Якщо Кремль погодиться, комплекси вивезуть до іншої країни, яку наразі не називають.

Росія поки не дала офіційної відповіді, а речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це питання "надзвичайно делікатним".

Раніше Туреччина намагалася домовитися з Вашингтоном, запропонувавши США контролювати експлуатацію С-400 на своїй території, щоб розвіяти побоювання щодо витоку секретних даних F-35, але Білий дім відхилив цю пропозицію.

Позиція США та Трампа

Переговори з Москвою розпочалися напередодні саміту НАТО в Анкарі, під час якого президент США Дональд Трамп натякнув на можливість зняття заборони на продаж винищувачів.

Проте американські сенатори вже заявили, що звичайне вивезення комплексів до третьої країни може не розв'язати проблему безпеки повністю.

"Я ще остаточно не визначився, але схильний сказати: дивіться, він зробив усе, він допоміг нам у багатьох різних аспектах", - прокоментував Трамп можливість продажу літаків Ердогану.

Чому виник конфлікт

Туреччина придбала російські системи ППО у 2019 році під час охолодження відносин із союзниками по НАТО. Анкара пояснювала цей крок тим, що Вашингтон тривалий час відмовлявся продавати їй американські ракетні комплекси Patriot.

У відповідь на купівлю С-400 США у 2020 році запровадили проти Туреччини санкції за законом CAATSA та повністю виключили країну з програми виробництва та купівлі новітніх винищувачів F-35.