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Турция хочет избавиться от российских С-400 ради американских F-35, - Bloomberg

15:30 11.07.2026 Сб
2 мин
Турция хочет вывезти комплексы ради соглашения с США
aimg Сергей Козачук
Фото: истребители F-35 (Getty Images)

Анкара стремится получить согласие Москвы на передачу зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стране. Такой шаг должен расчистить Турцию путь к покупке американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Попытка разблокировать F-35

Как сообщило издание, по данным турецких чиновников, Анкара активизировала переговоры с Россией в последние недели. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал просто вернуть системы С-400 Москве, но эта идея не нашла поддержки.

Пока батареи российского ПВО находятся на вооружении Турции, однако армия их не эксплуатирует. Если Кремль согласится, комплексы вывезут в другую страну, которую пока не называют.

Россия пока не дала официального ответа, а спикер Кремля Дмитрий Песков назвал этот вопрос "чрезвычайно деликатным".

Ранее Турция пыталась договориться с Вашингтоном, предложив США контролировать эксплуатацию С-400 на своей территории, чтобы развеять опасения по поводу утечки секретных данных F-35, но Белый дом отклонил это предложение.

Позиция США и Трампа

Переговоры с Москвой начались в преддверии саммита НАТО в Анкаре, во время которого президент США Дональд Трамп намекнул на возможность снятия запрета на продажу истребителей.

Однако американские сенаторы уже заявили, что обычный вывоз комплексов в третью страну может не решить проблему безопасности полностью.

"Я еще окончательно не определился, но склонен сказать: смотрите, он сделал все, он помог нам во многих разных аспектах", - прокомментировал Трамп возможность продажи самолетов Эрдогана.

Почему возник конфликт

Турция приобрела российские системы ПВО в 2019 году во время охлаждения отношений с союзниками по НАТО. Анкара объясняла этот шаг тем, что Вашингтон долгое время отказывался продавать ей американские ракетные комплексы Patriot.

В ответ на покупку С-400 США в 2020 году ввели против Турции санкции по закону CAATSA и полностью исключили страну из программы производства и покупки новейших истребителей F-35.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, на какой шаг пошел Эрдоган для снятия санкций США с Турции. По информации журналистов, Анкара собирается продать свои российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы избавиться от американских ограничений и получить тройную выгоду.

Кроме того, несколькими днями ранее Дональд Трамп анонсировал отмену санкций США против Турции. Вашингтон ввел эти ограничения еще в 2020 году после того, как турецкая сторона приобрела у России системы противовоздушной обороны С-400.

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