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Туреччина готує міжнародний газовий саміт у лютому

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Анкара, Четвер 05 січня 2023 00:21
Туреччина готує міжнародний газовий саміт у лютому Фото: Туреччина готує міжнародний газовий саміт у лютому (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Туреччина у лютому організує міжнародний газовий саміт.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk, про це розповів міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез.

Скільки країн на нього запросять, не уточнюється.

Міністр анонсував заходи під час візиту до Північної Македонії. Пан Донмез заявив, що найближчим часом Туреччина підпише меморандум про взаєморозуміння із Північною Македонією, а її міністра економіки запросять на газовий саміт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина намагається домогтися від Росії знижки на газ у розмірі 25%.

Також ми писали, що на початку грудня турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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