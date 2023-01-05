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Турция готовит международный газовый саммит в феврале

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Анкара, Четверг 05 января 2023 00:21
Турция готовит международный газовый саммит в феврале Фото: Турция готовит международный газовый саммит в феврале (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Турция в феврале организует международный газовый саммит.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Сколько всего стран на него пригласят, не уточняется.

Министр анонсировал мероприятия во время визита в Северную Македонию. Господин Донмез заявил, что в ближайшее время Турция подпишет меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, а ее министра экономики пригласят на газовый саммит.

Напомним, ранее стало известно, что Турция пытается добиться от России скидку на газ в размере 25%.

Также мы писали, что в начале декабря турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

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