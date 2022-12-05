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Туреччина розпочала роботи з пошуку нафти та газу в Середземному морі

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Анкара, Понеділок 05 грудня 2022 22:28
Туреччина розпочала роботи з пошуку нафти та газу в Середземному морі Фото: Туреччина розпочала пошукові роботи у Середземному морі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Türkiye Petrolleri.

"Буреве судно "Абдулхамід Хан" почало буріння свердловини Ташуджу-1 у Середземному морі. Ми продовжуємо працювати з метою незалежної енергетики, сильної Туреччини”, - йдеться у повідомленні компанії.

Судно "Абдулхамід Хан" має довжину 238 метрів, ширину 42 метри та висоту 112 метрів. Бурове обладнання дозволяє виробляти буріння на глибину до 12,2 тисячі метрів. Екіпаж судна складає 200 осіб.

Раніше ми писали, що в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

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Турция НАФТА Средиземное море
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