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Туреччина планує домогтися від Росії 25% знижки на імпорт газу, - Bloomberg

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 15:22
Туреччина планує домогтися від Росії 25% знижки на імпорт газу, - Bloomberg Фото: Туреччина планує домогтися від Росії 25% знижки на імпорт газу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час найближчих переговорів між Туреччиною та Росією, Анкара планує домогтися знижки на імпорт газу у розмірі 25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угода з Росією, як пише видання може послабити тиск на турецьку ліру й допомогти президент Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні виборів наступного року.

Водночас Анкара бажає, аби знижка поширювалась на платежі 2023 року і деякі попередні платежі, що були здійснені ще у 2022 році. В інакшому випадку Туреччина домагатиметься відстрочки платежів до 2024 року.

Росія поставила майже 59 млрд кубометрів газу, які Туреччина імпортувала торік. За словами Ердогана, загальний рахунок Анкари на енергію у 2022 році може досягти 100 млрд доларів, що, зі свого боку, вдвічі більше ніж торік.

Зазначається, що енергетичні відносини між Туреччиною та Росією посилюються попри те, що Ердоган займає обережну позицію щодо війни в Україні. Водночас президент Туреччини підтримав пропозицію голови Кремля Володимира Путіна щодо створення газового хабу в його країні для транспортування палива до Європи. Деякі з офіційних осіб відкинули цю ідею звинувативши Москву в використанні енергетичних поставок в якості зброї у війні.

Угорщина тим часом заявила, що "Газпром" дозволить їй відстрочити платежі за газ, які вона повинна здійснити протягом наступних пів року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина тим часом вже почала бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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