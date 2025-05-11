Туреччина готова провести переговори між Україною та РФ, - Ердоган

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, включаючи війну РФ проти України.

Ердоган заявив Макрону, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема провести переговори.

"Президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

Також Ердоган сказав Макрону про "важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією".