Турция готова провести переговоры между Украиной и РФ, - Эрдоган

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы, включая войну РФ против Украины.

Эрдоган заявил Макрону, что Турция готова способствовать миру, в частности провести переговоры.

"Президент Эрдоган заявил во время встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться, и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган сказал Макрону о "важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией".