Старі вимоги по-новому. РФ хоче переговорів з позицій 2022 року і ситуації "на землі"

Росія заявила, що хоче відновити переговори з Україною з позицій 2022 року. Проте при цьому Москва хоче врахувати ситуацію "на землі", тобто окупацію українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника російського диктатора Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ.

У Путіна вимагають, щоб РФ і Україна відновили переговори у Стамбулі з урахуванням результатів переговорів 2022 року та ситуації "на землі".

"З огляду на це, з урахуванням, звісно, з урахуванням реальної ситуації", - сказав Ушаков.

При цьому він не розкрив, кого Путін може відправити на такі переговори.

"Президент дасть команду, тоді оголосимо", - заявив радник диктатора.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що цілями переговорів РФ з Україною будуть "усунення першопричини конфлікту та забезпечення інтересів Росії".

Про що Україна і РФ говорили у 2022 році

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Україна та РФ провели кілька раундів переговорів. Вони проходили у Білорусі та Стамбулі, але досягти домовленостей не вдалося.

Російська сторона заявляє, що нібито за результати зустрічей біла вироблена так звана "Стамбульська угода". Путін навіть показував нібито проєкт такої угоди. Але Володимир Зеленський заявив, що "Стамбульських угод" ніколи не існувало. Він наголошував, що Москва хотіла не домовленостей і компромісів, а капітуляції України.

Західні ЗМІ публікували основні пункти можливої мирної угоди України і РФ версії 2022 року. Вона передбачала заборону вступу України в НАТО, скорочення ЗСУ до 85 тисяч, значне зменшення арсеналу зброї і техніки.

Також угода передбачала, що Крим мав залишатися під контролем Росії, а майбутнє окупованого 2014 року Донбасу мало обговорюватися особисто Путіним і Зеленським.

На випадок повторного нападу Україна хотіла закриття повітряного простору і військової допомоги від західних країн, але РФ на це не погодилася.

Детальніше про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.