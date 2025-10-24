ua en ru
Турция готова в любой момент принять встречу Трампа и Путина, - Эрдоган

Анкара, Пятница 24 октября 2025 16:16
Турция готова в любой момент принять встречу Трампа и Путина, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция может принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, если ее не получится организовать в Будапеште.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.

По словам Эрдогана, у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, она заслужила доверие двух воюющих стран.

"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", - сказал турецкий лидер.

Встречу Трампа и Путина перенесли

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин хотят провести новую встречу, чтобы обсудить возможность урегулирования войны РФ против Украины. Встреча должна состояться в Будапеште.

Американский лидер хотел уже на этой неделе организовать встречу делегаций США и России в рамках подготовки к саммиту, но она так и не состоялась.

Но 23 октября президент США заявил, что он отменил встречу с главой Кремля, поскольку на ней не получилось бы достичь желаемых результатов.

По словам Трампа, у него каждый раз происходят хорошие разговоры с Путиным, но они "никуда не ведут".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Белый дом все еще не исключает встречу Трампа и Путина, но важен положительный результат.

