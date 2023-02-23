Туреччина, Фінляндія та Швеція відновлять переговори щодо вступу до НАТО у березні

Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на STV .

"Є ще дата. Це не секрет, але ми чекаємо на підтвердження", - додав прем'єр-міністр Швеції.

За його словами, всі учасники переговорного процесу підтвердили майбутню зустріч. Водночас керівник шведського уряду не став називати точну дату переговорів.

"Переговори між Швецією, Фінляндією та Туреччиною щодо членства в НАТО будуть відновлені у березні", - заявив Крістерссон.

Раніше ми писали, що парламент Угорщини розпочне розгляд угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон раніше наполягав на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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