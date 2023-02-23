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Турция, Финляндия и Швеция возобновят переговоры по вступлению в НАТО в марте

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Четверг 23 февраля 2023 06:25
Турция, Финляндия и Швеция возобновят переговоры по вступлению в НАТО в марте Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция, Швеция и Финляндия намерены уже в марте возобновить переговоры по вступлению двух стран в НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на STV.

"Переговоры между Швецией, Финляндией и Турцией по членству в НАТО будут возобновлены в марте", - заявил Кристерссон.

По его словам, все участники переговорного процесса подтвердили грядущую встречу. Одновременно с этим руководитель шведского правительства не стал называть точную дату переговоров.

"Есть еще дата. Это не секрет, но мы ждем подтверждения", - добавил премьер-министр Швеции.

Ранее мы писали, что парламент Венгрии начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.

Также сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее настаивал на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.

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