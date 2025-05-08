Туреччина допоможе у перемовинах? Як Ердоган відреагував на ідею Трампа щодо України та РФ

Що передувало

Днями відбулась телефонна розмова Трампа та Ердогана. Вони обговорили різні політичні питання. За словами Трампа, він хоче залучити Ердогана до припинення війни Росії проти України.

"У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого", - заявив тоді Трамп.

Що з'ясували ЗМІ

Як пише видання, під час розмови Трамп наголосив на важливості участі Туреччини в мирному процесі та висловив упевненість у здатності Ердогана налагодити діалог між Україною та Росією. Турецький президент, зі свого боку, позитивно поставився до пропозиції і підтвердив готовність Анкари сприяти переговорам.

"Президент Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - зазначило джерело, близьке до переговорів.

Варто нагадати, нещодавно Ердоган заявив, що Анкара використовує всі свої дипломатичні можливості для вирішення конфлікту в Україні.