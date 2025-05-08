Турция поможет в переговорах? Как Эрдоган отреагировал на идею Трампа по Украине и РФ

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.
На днях состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Они обсудили различные политические вопросы. По словам Трампа, он хочет привлечь Эрдогана к прекращению войны России против Украины.
"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - заявил тогда Трамп.
Как пишет издание, во время разговора Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана наладить диалог между Украиной и Россией. Турецкий президент, со своей стороны, положительно отнесся к предложению и подтвердил готовность Анкары способствовать переговорам.
"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - отметил источник, близкий к переговорам.
Стоит напомнить, недавно Эрдоган заявил, что Анкара использует все свои дипломатические возможности для решения конфликта в Украине.
Напомним Дональд Трамп с начала предвыборной кампании заявлял, что сможет прекратить войну России против Украины. Сначала он говорил о том, что сделает это за один день, но со временем эти сроки были расширены.
Сейчас, после нескольких раундов переговоров США с Украиной и США с Россией, все еще не была прекращена война. Более того, на днях Трамп отмечал, что Вашингтон "стал ближе к одной из сторон". Но он не уточнил, речь идет об Украине или России.
Вчера Трамп заявил, что пришло время принимать решение по войне в Украине. Однако он этому не рад.
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