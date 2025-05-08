Турция поможет в переговорах? Как Эрдоган отреагировал на идею Трампа по Украине и РФ

Что предшествовало

На днях состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Они обсудили различные политические вопросы. По словам Трампа, он хочет привлечь Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - заявил тогда Трамп.

Что выяснили СМИ

Как пишет издание, во время разговора Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана наладить диалог между Украиной и Россией. Турецкий президент, со своей стороны, положительно отнесся к предложению и подтвердил готовность Анкары способствовать переговорам.

"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - отметил источник, близкий к переговорам.

Стоит напомнить, недавно Эрдоган заявил, что Анкара использует все свои дипломатические возможности для решения конфликта в Украине.