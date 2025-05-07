"Я не радий цьому": Трамп заявив, що "настав час ухвалити рішення" щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо війни в Україні. Однак він цьому не радий.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами Трампу поставили питання щодо війни Росії проти України. Зокрема про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс трохи раніше сказав, що Росія на перемовинах вимагає занадто багато.

"Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але мені це не подобається", - відповів Трамп.

Ідея про перемир'я

У березні США запропонували Україні та Росії встановити повне припинення вогню на 30 днів. Київ одразу погодився, тоді як Москва виставила жорсткі умови.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пояснив відмову тим, що під час перемир’я Україна нібито може отримати нову зброю та поповнення. Він також заявив, що нема кому контролювати дотримання тиші на фронті.

При цьому речниця Держдепу Теммі Брюс зазначила, що якщо прогресу не буде, США можуть відступити від ролі посередника в переговорах.