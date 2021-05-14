Тупицкому и Касминину приостановили выплаты зарплат в КСУ

В КСУ отметили, что выплата заработных плат Тупицкому и Касминину приостановлена до решения дел по искам, относительно обжалования указа президента об их увольнении.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал исполняющий обязанности главы КСУ. Им сейчас называет себя Сергей Головатый, хотя судьи КСУ ему этой роли не поручали.

Также в КСУ добавили, что Тупицкому и Касминину перестали выплачивать зарплаты со второй половины апреля.