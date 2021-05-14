Тупицькому і Касмініну призупинили виплати зарплат в КСУ

Конституційний суд України тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому голові КСУ Олександру Тупицкому і іншому судді Олександру Касминину.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У КСУ зазначили, що виплата заробітних плат Тупицькому і Касмініну припинена до вирішення справ за позовами, щодо оскарження Указу президента про їх звільнення.
Відповідне розпорядження від 30 Квітня видав виконуючий обов'язки голови КСУ. Їм зараз називає себе Сергій Головатий, хоча судді КСУ йому цієї ролі не доручали.
Також в КСУ додали, що Тупицькому і Касмініну перестали виплачувати зарплати з другої половини квітня.
Нагадаємо, ще президент Володимир Зеленський 27 березня скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.
Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що після Указу президента Тупицький вже не очолює Конституційний суд.
Також РБК-Україна писало, що рішення про звільнення Тупицького і Касиміна оскаржили у Верховному суді.
Зазначимо, проти Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами зуївського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня. Вчора в будинку Тупицького проводили обшуки.