Тупицькому і Касмініну призупинили виплати зарплат в КСУ

У КСУ зазначили, що виплата заробітних плат Тупицькому і Касмініну припинена до вирішення справ за позовами, щодо оскарження Указу президента про їх звільнення.

Відповідне розпорядження від 30 Квітня видав виконуючий обов'язки голови КСУ. Їм зараз називає себе Сергій Головатий, хоча судді КСУ йому цієї ролі не доручали.

Також в КСУ додали, що Тупицькому і Касмініну перестали виплачувати зарплати з другої половини квітня.