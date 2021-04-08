ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В КСУ оспорили указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 11:35
В КСУ оспорили указ Зеленского об увольнении Тупицкого Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление поступило от группы народных депутатов.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А", - написала Совгиря.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

После этого указа Тупицкий созвал заседание Конституционного суда.

Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого оспорили также в Верховном суде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины увольнение
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину