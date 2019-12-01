В Тунисе произошло ДТП с туристическим автобусом, десятки жертв

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Автобус ехал из столичного города Тунис

В Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с туристическим автобусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Туниса.

Согласно заявлению МВД, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения. Автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств.

Напомним, в июле в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы.

Также РБК-Украина писало, что утром 1 декабря в российском Забайкальском крае на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ пассажирский автобус из-за лопнутого колеса слетел с моста и упал в реку. Тогда было известно, что в результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали. В автобусе на момент инцидента находились 44 человека. Позже в российской полиции заявили о 19 погибших.

Кроме того, еще одна авария автобуса произошла в Аргентине 28 ноября. В 160 км от Буэнос-Айреса перевернулся школьный автобус, в котором находились 43 ребенка и 10 взрослых. В результате инцидента погибли 2 ребенка.