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Число жертв ДТП с автобусом в России приблизилось к 20

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 12:05
Число жертв ДТП с автобусом в России приблизилось к 20
Фото: авария автобуса в РФ twitter.com)

В российской полиции заявили о 19 погибших

Количество жертв аварии автобуса в Забайкальском крае Российской Федерации приблизилось к 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным источников в российских правоохранительных органах, в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку погибли по меньшей мере 19 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних.

Также известно о минимум 5 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 1 декабря в российском Забайкальском крае на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ пассажирский автобус из-за лопнутого колеса слетел с моста и упал в реку. Тогда было известно, что в результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали. В автобусе на момент инцидента находились 44 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. Туристический автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 35 российских граждан, среди пострадавших есть дети.

Кроме того, еще одна авария автобуса произошла в Аргентине 28 ноября. В 160 км от Буэнос-Айреса перевернулся школьный автобус, в котором находились 43 ребенка и 10 взрослых. В результате инцидента погибли 2 ребенка.

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Новости Украины ДТПРоссийская Федерацияавтобус
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