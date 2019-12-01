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У Тунісі сталося ДТП з туристичним автобусом, десятки жертв

Новини » В світі     01.12.2019 - 15:12
У Тунісі сталося ДТП з туристичним автобусом, десятки жертв
Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Автобус їхав зі столичного міста Туніс

У Тунісі 22 людини загинули і 21 постраждала у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з туристичним автобусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ Тунісу.

Згідно із заявою МВС, автобус перекинувся і з'їхав у кювет. У ньому знаходилися 43 людини, 22 з них загинули, 21 отримала поранення. Автобус їхав зі столиці Тунісу, належав одному з приватних туристичних агентств.

Нагадаємо, в липні в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи.

Також РБК-Україна писало, що вранці 1 грудня в російському Забайкальському краї на 60-му кілометрі дороги Могойтуй-Сретенськ пасажирський автобус через лопнутого колеса злетів з мосту і впав у річку. Тоді було відомо, що в результаті аварії загинули 15 людей і ще 18 постраждали. В автобусі на момент інциденту знаходилися 44 людини. Пізніше у російській поліції заявили про 19 загиблих.

Крім того, ще одна аварія автобуса сталася в Аргентині 28 листопада. В 160 км від Буенос-Айреса перекинувся шкільний автобус, в якому знаходилися 43 дитини і 10 дорослих. В результаті інциденту загинули 2 дитини.

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