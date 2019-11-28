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В Аргентине перевернулся школьный автобус, есть жертвы

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 19:04
В Аргентине перевернулся школьный автобус, есть жертвы
Фото: ДТП со школьным автобусом в Аргентине (clarin.com)

Минимум 2 ребенка погибли

В Аргентине в четверг, 28 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, в результате чего погибли 2 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Clarin.

Как сообщается, авария школьного автобуса произошла утром в 160 км от Буэнос-Айреса. На момент инцидента в автобусе находились 43 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет, а также 10 взрослых, в том числе двое водителей.

В результате дорожно-транспортного происшествия, погибли 2 ребенка, возрастом 11 и 12 лет. Также много людей получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время причины аварии устанавливаются, но водитель утверждает, что не справился с управлением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу 27 ноября произошла авария с автобусом, в котором находились школьники. В населенном пункте Уаракай автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Водитель не справился с управлением.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 российских туристов, среди пострадавших есть дети.

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