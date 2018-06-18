Тунис - Англия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы G ЧМ-2018

Сборная Англии сыграет с Тунисом в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является команда из "Туманного Альбиона".

18 июня 21:00

Волгоград, "Арена Волгоград"

Поединок Тунис - Англия состоится вечером 18 июня в 21:00 по киевскому времени. В Украине трансляцию матча в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Интер". Кроме того, игру покажут в прямом эфире российский "Первый канал" и белорусский "Беларусь 5".

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).