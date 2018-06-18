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Туніс - Англія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    18.06.2018 - 14:30
Фото: Туніс - Англія (twitter.com/England)
Фото: Туніс - Англія (twitter.com/England)

Де і коли почнеться поєдинок групи G ЧС-2018

Збірна Англії зіграє з Тунісом в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018.  Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна 21:00 за київським часом, дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є команда з "Туманного Альбіону".

18 червня 21:00
Волгоград, Арена "Волгоград"

 

Поєдинок Туніс - Англія відбудеться ввечері 18 червня в 21:00 за київським часом. В Україні трансляцію матчу в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "Інтер". Крім того, гру покажуть в прямому ефірі російський "Перший канал" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).

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Теги публікації: онлайн-трансляция, Тунис, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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