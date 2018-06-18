Туніс - Англія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи G ЧС-2018

Збірна Англії зіграє з Тунісом в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна 21:00 за київським часом, дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є команда з "Туманного Альбіону".

18 червня 21:00

Волгоград, Арена "Волгоград"

Поєдинок Туніс - Англія відбудеться ввечері 18 червня в 21:00 за київським часом. В Україні трансляцію матчу в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "Інтер". Крім того, гру покажуть в прямому ефірі російський "Перший канал" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).