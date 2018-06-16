Впервые на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора

Система VAR помогла главному арбитру Андресу Кунье

В матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee). Об этом сообщается на сайте ФИФА.

На 56 минуте защитник сборной Австралии Джош Рисдон сбил форварда сборной Франции Антуана Гризманна.

Кунья не зафиксировал нарушение сразу и только после просмотра эпизода решил назначить пенальти, который сам Гризманн реализовал.

Напомним, ЧМ-2018 стал первым в истории, где судьи могут использовать систему VAR.