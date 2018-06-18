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Тунис - Англия: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 09:44
Тунис - Англия
Тунис - Англия

РБК-Украина проведет трансляцию поединка группы G на ЧМ-2018

Тунис - Англия. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". Сборная Англии сыграет с Тунисом в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является команда из "Туманного Альбиона".

18 июня 21:00
Волгоград, "Арена Волгоград"

 

Последним из претендентов на золото ЧМ-2018 стартуют на турнире англичане. Состав у "трех львов" молодой и амбициозный, не проигрывает коллектив Гарета Саутгейта больше года, с 13 июня 2017 года.

Однако у африканской сборной, которая возвращается на чемпионат мира впервые с 2006 года, очевидно, свои планы на турнир. В недавних товарищеских встречах тунисцы предстали неуступчивой и отлично организованной командой.

Сборные Туниса и Англии встречались однажды, 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, 15 июня 1998 года верх одержали игроки "Туманного Альбиона" - 2:0. В предстоящей встрече сборная "трех львов" вновь фавориты.

Но встреча может завершиться с неожиданным для англичан результатом, как уже произошло на ЧМ-2018 с топовыми сборными, которые сыграли опрометчиво.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, Тунис, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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