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Тунелі та тристоронній наступ. Розвідка Британії проаналізувала ситуацію біля Авдіївки

Фото: Тунелі та тристоронній наступ. Розвідка Британії проаналізувала ситуацію біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Авдіївка залишається пріоритетом для російських терористів. Ворог здійснює тристоронній наступ, аби оточити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, Росія продовжує наступ на кількох напрямках з метою захоплення Донбасу. 21 січня ворог захопив селище Крохмальне у Харківській області й 18 січня Веселе поблизу Бахмута, втім, це не мало стратегічного значення. 

"Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального - 45. Це свідчить про продовження незначних поступових успіхів Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", - пише розвідка. 

Авдіївка головний пріоритет 

Згідно з оцінками, головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка. Ворог здійснює тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня й півночі. Зокрема ведуть бої на околицях східного кварталах Авдіївки. 

Водночас ворог зазнав значних втрати у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників. 

"За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року", - відзначає розвідка. 

Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.  

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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