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Туннели и трехстороннее наступление. Разведка Британии проанализировала ситуацию возле Авдеевки

Фото: Тоннели и трехстороннее наступление. Разведка Британии проанализировала ситуацию у Авдеевки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Авдеевка остается приоритетом для российских террористов. Враг осуществляет трехстороннее наступление, чтобы окружить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, Россия продолжает наступление на нескольких направлениях с целью захвата Донбасса. 21 января враг захватил поселок Крохмальное в Харьковской области и 18 января Веселое вблизи Бахмута, впрочем, это не имело стратегического значения. 

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крохмального - 45. Это свидетельствует о продолжении незначительных постепенных успехов России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", - пишет разведка. 

Авдеевка главный приоритет 

Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг осуществляет трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности ведут бои в окрестностях восточного кварталах Авдеевки. 

В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников. 

"По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года", - отмечает разведка. 

Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения вглубь города. Поскольку основной маршрут снабжения остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно, город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.  

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли в последнее время. Но не назвал конкретных цифр.

Подробнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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