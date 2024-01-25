Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті

Російські війська тиснуть одразу на кількох напрямках. Найбільше – в Авдіївці, де, ймовірно, вже можуть йти вуличні бої. Детальніше про це та про ситуацію на інших напрямках, – в огляді РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації американського Інституту вивчення війни (ISW), аналітика та карти українського проекту DeepState, зведення Генерального штабу ЗСУ, заяви офіційних спікерів, коментарі експертів Олексія Гетьмана та Владислава Селезньова.

Ворог зайняв село під Куп'янськом. Чи є нові загрози для ЗСУ

На Куп'янському напрямку у росіян є просування біля села Крохмальне за 25 км на південний схід від Куп'янська. На північний схід від райцентру точаться позиційні бої в районі Синьківки та Петропавлівки. Схожа ситуація на лінії Сватове-Кременна, російські сили атакують біля Макіївки, Новоєгорівки, Тернів, Торського, Ямполівки та у Серебрянському лісництві.

Минулого тижня українські бійці відійшли з Крохмального, яке , яке повернули під свій контроль під час контрнаступу в Харківській області восени 2022 року. Але тепер цей населений пункт став першим, захопленим росіянами у 2024 році.

"Це населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо казати, це п'ять будинків, і ці п'ять будинків зруйновані агресором", - пояснив спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Росіяни захопили Крохмальне та перерізали трасу Р-07 зі Сватового на Куп'янськ ще в одному місці (фото deepstatemap.live)

Останнім часом окупанти стягували війська, проводили перегрупування та навіть залучили сили додаткового армійського корпусу. За словами Фітьо, у смузі відповідальності угруповання "Хортиця" зосереджено 200 000 росіян. Саме на Куп'янському напрямку – 44 000. Він також запевнив, що наші сили відійшли від Крохмального на підготовлені позиції і втрату села розглядають як тимчасове явище.

"Ми просто не повідомляємо про звільнення 100 або 200 метрів. Нам це не треба робити. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу подавати як "піррову перемогу", щоби показати, чому лише за січень вони втратили 7055 осіб у смузі відповідальності "Хортиця". Тому метр-два і вони вже кричать, що взяли Берлін", – додав речник.

Начальник прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов каже, що в селі не було місцевих жителів, та й у принципі там все зруйновано. Ситуація загалом там не проблемна, а українських бійців просто відвели з точки, яка довго трималася.

Судячи з карти, ще в одному місці перерізано трасу Р-07, і може здатися, що є загроза ворожого просування на Куп'янськ або як мінімум оточення українських сил у Кислівці та Котлярівці. Проте військовий експерт полковник Владислав Селезньов у цьому сумнівається.

"Цей варіант не створює жодних загроз. По факту росіяни захопили клаптик землі 2х2 км і передумов для якогось подальшого успіху у них немає. Дорога не використовується Силами оборони, а населений пункт на 5-6 будинків навряд чи є фактором, що корінним чином змінить ситуацію на полі бою. Сватове окуповано і зі зрозумілих причин ми не їздимо туди трасою Р-07. Казати, що вона може використовуватися як рокадна дорога, теж не варто", - розповів він РБК-Україна.

Контроль над ділянками дороги не означає, що ворог з легкістю зможе просунутися далі. Звичайно, у противника залишається завдання – вихід на лівий берег річки Оскіл, хоча з урахуванням того, що окупанти місяцями тупцюють біля Синьківки, незрозуміло, як вони її реалізують, додав він.

Росія атакує Веселе: ситуація під Бахмутом та Сіверськом

Трохи просунутися росіяни змогли і під Бахмутом. Є інформація про зайняті позиції на північних околицях Богданівки та про контроль центральної частини села, але підтверджених змін лінії фронту немає. Тривають позиційні бої в районі Григорівки, Іванівського, а також на південному фланзі біля Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, можливо, з'явилася загроза для Сіверська, у бік якого противник хоче розвинути наступ з окупованого Соледара. Тут лінія фронту проходить приблизно за 10 км на південь від міста, і минулого тижня вона змістилася ближче. Зокрема, через часткові успіхи в районі села Веселе. Російська сторона оголосила про його захоплення, але досі немає візуальних даних, які б це підтверджували.

На карті проекту DeepState частина Веселого позначена як захоплена, частина – як "сіра зона". Аналітики наголошують, що тут не йдеться про велику перевагу ворога. За їхніми даними, для ударів використовувалися скиди та FPV-дрони, а також отруйні та сльозогінні гази. Захисники села, на жаль, не мали достатньої вогневої підтримки.

Частина села Веселе, можливо, захоплена, але про загрози для Сіверська казати зарано (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезньов пояснює: сам по собі Сіверський виступ давно муляє росіянам, оскільки досі є загроза флангового удару Сил оборони у бік Лисичанська та Сєвєродонецька. Тому й хочуть відтіснити їх якнайдалі.

"Але не виходить. Панівні висоти, наше вигідне розташування призводять до того, що вони нічого не можуть зробити. Безпосередньо по Веселому - воно довго знаходилося в "сірій зоні", зараз вони просунулися. Однак на підступах до нього низина, відповідно, будь-який рух добре видно нашим військовим", – зазначив він.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не готовий оцінювати загрози для Сіверська.

"Довіряти тому, що кажуть росіяни, не можна. Наскільки (в районі Веселого, – ред.) усе небезпечно, сказати складно. Треба все ж таки не думки аналітиків та експертів брати до уваги, а дочекатися повідомлень від спікерів. Я нагадаю, що за 700 днів війни жодного разу не було, щоб наша офіційна інформація змінювалася. Тому і є паузи. Не тому, що хтось намагається приховати правду, а тому, що все ретельно перевіряється. Наразі казати про небезпеку для Сіверська я б не поспішав. Будуть офіційні повідомлення – можна буде робити якісь висновки", – розповів він у коментарі РБК-Україна.

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав фронт і заявив, що ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою. Зокрема, ворог веде інтенсивний вогонь з артилерії, мінометів, б'є ударними дронами та атакує піхотою. Також генерал повідомив, що вжито необхідних кроків для усунення проблемних питань.

В Авдіївці могли розпочатися вуличні бої

На півдні Авдіївки ситуація критична. За даними DeepState, Росіяни зайшли до міста та намагаються закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній та Соборній. Якщо їх не зупинити зараз, це поставить під загрозу всю східну частину міста та його околиці. Цілком можливо, що почалися вуличні бої. Хоча офіційно такої інформації немає.

"Незрозуміло, як ворог зумів реалізувати зухвалу історію з обходом наших позицій у районі готельно-ресторанного комплексу "Царська охота". Не знаю, як їм вдалося, проте це сталося. У приватному секторі він вже знаходиться на наших вулицях. Звичайно, бої будуть йти за кожну вулицю, але тримати окупантів на відстані було зручніше. Ворог поступово просувається у бік 9-го кварталу, і це дуже небезпечний виклик. Тримання контролю над Авдіївкою та передмістям – питання ресурсів. Якщо їх не вистачатиме, ми побачимо маневрену оборону у виконанні української армії", – каже Селезньов.

Окупанти зайшли до Авдіївки, у приватному секторі йдуть вуличні бої (фото deepstatemap.live)

Порівняно з початком року характер битви на Авдіївському напрямку змінився. Як зазначив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, спостерігається відносне "затишшя" після того, як знизилася активність ворожої авіації. Дійшло до того, що протягом кількох діб не було російських авіаударів у цій операційній зоні. Але водночас зросла активність артилерії.

"Було менше боєзіткнень і застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємося до збільшення його активності", - повідомив він.

Він також додав, що противник зосереджений на штурмах Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Причому, переважно на піхотних, без використання бронетехніки.

Олексій Гетьман пов'язує минулий акцент на авіаудари із нестачею боєприпасів. На його думку, бомбами намагалися компенсувати снарядний голод, але це не надто вдала історія для росіян, оскільки їм також добре відомо, як Сили оборони можуть збивати повітряні цілі.

"Як я розумію, після того, як вони домовилися щонайменше з Північною Кореєю, у тому числі щодо боєприпасів, снарядний голод зменшився. Наразі жорсткої необхідності в авіаударах немає, і вони продовжують артилерійські обстріли. Ну і піхоту ніколи не шкодували, для них люди – це "розхідники", – зазначив експерт.

Західні аналітики фіксують рух окупантів на південний захід від Донецька. Зокрема геолоковані кадри підтверджують, що вони просунулися в районі Новомихайлівки. Український Генеральний штаб повідомляє про позиційні бої тут та біля Георгіївки (на захід від Мар'їнки).

Від Урожайного до Кринок. Що відбувається на південному фронті

У районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей теж тривають позиційні бої. Українська сторона заявила про відбиття атаки біля Червоного (на південний захід від Великої Новосілки). Минулого тижня окупанти наступали на південь від Урожайного. Закріпитись їм не вдалося, а Сили оборони повернули контроль над позиціями. Також були спроби росіян просунутися біля Новодонецького.

Росіяни наступали на південь від Урожайного, але Сили оборони відбили позиції (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезньов нагадує, що Урожайне та прилеглі села, такі як Старомайорське та Макарівка, були на слуху у червні-липні, на початковій фазі літнього контрнаступу.

"Всі ми сподівалися на просування вперед, але вперлися в річку Мокрі Яли, яка фактично нас зупинила. Там досить специфічний рельєф, він не дозволяє ані нам, ані окупантам серйозно наступати. Але певні тактичні дії можуть відбуватися. Можливо, ворог хотів відволікти увагу на цю ділянку фронту чи продавити наші війська. Не вийшло. Зазнав втрат, і статус-кво було відновлено", – розповів він.

Причому, на його думку, статус-кво відновлено без жодних перспектив для РФ докорінно змінити ситуацію, принаймні у найближчій перспективі.

На Роботинському виступі продовжуються бої на зустрічних курсах. Надходять повідомлення про можливе просування ЗСУ біля села Вербове та про російські контратаки на захід від Роботиного, але без підтверджень зміни лінії фронту.

На лівобережній частині Херсонської області окупанти збільшують тиск на українські сили. У тому числі, ударами термобаричними снарядів по позиціях у Кринках. Спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що противник знизив активність тактичної авіації, компенсуючи це використанням різних безпілотників для скиду вибухівки. За її словами, російські війська намагаються скоригувати тактику, щоб витіснити ЗСУ з лівого берега, тому кількість атак сягає десяти на день. Але водночас дедалі частіше вони відмовляються від участі у штурмах, оскільки командування забороняє застосовувати бронетехніку.

Не менш показовими в цьому плані є висновки британської розвідки. Там наголошують, що російська група "Днепр" не здатна витіснити українських захисників, незважаючи на значну перевагу у співвідношенні сил. І цілком імовірно, що її наступальні можливості обмежені через слабку підготовку та координацію.

Олексій Гетьман погоджується та зазначає, що на лівому березі найменш дисципліноване вороже угруповання, тому там змінювали командувача на генерала Михайла Теплинського.

"Туди навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство, пияцтво і так далі. У тому угрупованні залишилися люди, які ще минулого року тікали з правого берега та Херсона. Вони пам'ятають, як все це відбувалося, що не додає їм впевненості та бойового духу", – розповів він.

Що стосується дисципліни, то ворог не поспішає вмирати, розуміючи, що щоразу штурмовиків знищують наші оператори FPV-дронів та артилеристи з правого берега, каже Селезньов.

"З іншого боку, ми не можемо йти вперед і розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішене і навряд чи буде вирішено у найближчій перспективі. Треба наводити понтонно-мостові переправи та стійку логістику, щоб забезпечувати потреби бійців. Сюди також слід включати системи ППО , артилерію та бронетехніку. Поки у нас такої можливості немає", – підсумував експерт.

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Як і очікувалося, друга половина січня видалася не менш складною, ніж перша. Росіяни накопичили сили та активізувалися на багатьох ділянках, намагаючись закріпити це територіальними здобутками. Особлива увага прикута до південних околиць Авдіївки, де вирішується доля всієї оборонної операції.

Наприкінці грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав "не зациклюватись" і не робити "шоу скорботи" через втрату контролю над окремими населеними пунктами. У війни свої закони, які діють незалежно від того, чи подобаються вони політикам, військовим та журналістам. За його словами, у противника на сьогоднішній день є можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І буквально за 2-3 місяці з Авдіївкою може бути те ж саме, що трапилось з Бахмутом. Один місяць з тієї заяви вже минув.