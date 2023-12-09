Туман й ожеледиця. В Києві попередили про негоду, яка протримається до кінця доби

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня в Києві туман, видимість 200-500 метра", - пише пресслужба.

Киян закликають бути уважними під час керування транспортним засобом у тумані, зокрема дотримуватись наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликали одягнути світловідбивні елементи - флікери, які зроблять їх більш помітними для водіїв під час туману, а також в темний час доби.

"Також синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги протиожеледними засобами та прибирати сніг", - пише КМДА.

Яку погоду очікувати в Україні, сьогодні, 9 грудня

"Хмарно. У південно-східній частині країни дощ та мокрий сніг, ожеледь; у північно-східних областях сніг; на решті території без опадів. На більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця; у західних та північних областях вночі та вранці місцями туман", - розповідав Укргідрометцентр.

Температура: