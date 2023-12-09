Туман и гололедица. В Киеве предупредили о непогоде, которая продержится до конца суток

В Киеве, сегодня, 9 декабря, предупреждают о тумане, а также местами гололедице. Непогода продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В ближайший час с удержанием до конца дня 9 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 метра", - пишет пресс-служба.
Киевлян призывают быть внимательными во время управления транспортным средством в тумане, в частности придерживаться следующих советов:
Пешеходов призвали одеть светоотражающие элементы - фликеры, которые сделают их более заметными для водителей во время тумана, а также в темное время суток.
"Также синоптики прогнозируют на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги противогололедными средствами и убирать снег", - пишет КГГА.
Какую погоду ожидать в Украине, сегодня, 9 декабря
"Облачно. В юго-восточной части страны дождь и мокрый снег, гололед; в северо-восточных областях снег; на остальной территории без осадков. На большей части территории страны на дорогах местами гололедица; в западных и северных областях ночью и утром местами туман", - рассказывал Укргидрометцентр.
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